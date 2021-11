Firewall schützt nun auch Geräte von Drittanbietern

Pilz, Komplettanbieter für sichere Automation, öffnet seine Firewall „SecurityBridge“ auch zur Überwachung der Datenkommunikation beliebiger, weiterer Netzwerkteilnehmer anderer Anbieter wie etwa Steuerungen. Bisher konnten Anwender der SecurityBridge die konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti und das Automatisierungssystem PSS 4000 von Pilz auf Applikationsebene „secure“ schützen. Mit der Erweiterung lässt sich die Firewall jetzt noch flexibler in bestehende Automatisierungsnetzwerke einbinden. Dank Authentifizierungs- und Berechtigungsmanagement schützt die Lösung effizient vor möglicher Datenmanipulation. Zugleich erhöht die offene Firewall die Verfügbarkeit von Anlagen. Dabei prüft sie den Datenverkehr zwischen PC und Steuerung und meldet unerlaubte Veränderungen am Steuerungsprojekt. So schützt die SecurityBridge Automatisierungsnetzwerke vor netzwerkbasierten Angriffen und unbefugtem Zugriff. Im Verbund mit dem integrierten VPN-Server und einem rollenbasierten Benutzermanagement können nur Anwender mit entsprechender Berechtigung auf die durch die Firewall geschützten Teilnehmer zugreifen. (dk)

www.pilz.de

