Überwachungssystem für Spindellager

In der Hauptspindel liegt die Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschine. Sie bestimmt in hohem Maße die erreichbare Spanleistung, die Oberflächenqualität und Präzision. Daher verwundert es nicht, dass viele Ausfälle auf defekte Spindeln zurückzuführen sind, insbesondere als Folge von Kollisionen und andauernder Überlastung. Schaeffler löst dies mit dem Überwachungssystem SpindleSense. Zur EMO 2019 stehen Kunden die ersten serienreifen Sensorring-Einheiten SRS inklusive radialem und axialem Messring mit Innendurchmesser 70 mm und einer Breite von 16 mm zur Verfügung. Weitere Baugrößen mit 80 und 100 mm Innendurchmesser werden zum Jahresende lieferbar sein. Zum Lieferumfang zählt auch ein Setup-Service-Tool SST, mit dem SpindleSense parametriert werden kann. Die am Spindellager integrierte Sensorik misst die Verlagerung der Spindelwelle in fünf Raumrichtungen – drei translatorisch und zwei rotatorisch. Übersteigen die ermittelten Einfederungen eine spezifische Schwelle, wird vom Sensorring ein elektrisches Warnsignal an die Maschinensteuerung ausgegeben. Die gesamte Software ist in den Sensorring integriert. Das System ermöglicht einmal die Detektion eines Crashs innerhalb von 2 ms, zum anderen den Langzeitschutz für die Werkzeugmaschinenspindel, da SpindleSense bei Überlast ein Warnsignal auslöst. Der Betreiber kann daraufhin sein Bearbeitungsprogramm modifizieren. Für die Ausgabe der Messwerte stehen zwei Optionen zur Auswahl. Variante C-A0 gibt Alarmmeldungen aus, sobald die individuell festgelegten Grenzwerte erreicht werden. Variante C-A1 gibt die gemessenen radialen und axialen Verlagerungen inklusive der Verkippungen über den CAN-Bus aus.

Schaeffler ist auf der EMO 2019 in Halle 7, Stand C46 zu finden.

23. August 2019