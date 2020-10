Kabelverschraubung: Jetzt auch in bleifreier Messingvariante

Anzeige

Seit Kurzem bietet Lapp, laut eigenen Angaben als erster Hersteller weltweit, auch Kabelverschraubungen in einer bleifreien Messingvariante an. Damit greift der Stuttgarter Anbieter einer Verordnung vor, nach der Blei schon bald verboten werden könnte. Denn bislang wird in Kabelverschraubungen auch Messing verarbeitet. Für diese Kupferlegierung ist ein Bleianteil von bis zu 4 % erlaubt. Diese Ausnahmeregelung läuft nach derzeitigem Stand am 21. Juli 2021 aus. Endet die Ausnahme wie geplant, darf auch Messing kein Blei mehr enthalten, das legt die europäische RoHS-Richtlinie fest. Lapp bietet deshalb die gängigsten Kabelverschraubungen jetzt auch in einer bleifreien Variante an. Zu den ersten Produkten gehören die Modelle Skintop MS-M und MS-SC-M sowie die Gegenmutter Skindicht SM-M. (dk)