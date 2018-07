Kombinierte Bewegungen in der Automation

Anzeige

Mit seinen Drehmomentkugelbuchsen hat Dr. Tretter ganz besondere Maschinenelemente im Portfolio. Die neueste Entwicklung daraus sind die Hub-Dreh-Module. Diese vereinen die Eigenschaften eines Kugelgewindetriebs mit einer verdrehgesicherten Drehmomentwellenführung. In der Automatisierungstechnik lassen sich damit laut Angaben des Anbieters noch dynamischere Anwendungen umsetzen. Denn Heben und Drehen sind in der Automation häufig vorkommende Bewegungen. Meist sind für jede dieser Funktionen zwei unterschiedliche Maschinenelemente im Einsatz. Das erfordert nicht nur mehr Platz, auch die bewegten Massen sind deutlich größer. Abhilfe schafft hier das Hub-Dreh-Modul, dessen Spindel gemeinsam mit der Drehmomentwelle eine Einheit bildet. So lassen sich sowohl separate als auch kombinierte Linear- und Drehbewegungen mit einer kompakten Ausführung umsetzen.

26. Juli 2018