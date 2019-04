Anzeige

Greifen, Anheben, Positionieren, Absetzen: Der grundlegende Arbeitsvorgang bei Pick-and-Place-Anwendungen ist stets der gleiche. Die Anforderungen jedoch, die Anlagenbauer und ihre Kunden an Antriebe und Greifer stellen, unterscheiden sich. Mit seinen neuen, frei gestaltbaren Baukästen für Handling-Portale bietet SMC eine Vielzahl an Lösungen für individuelle Applikationen. Aus einer breiten Palette elektrischer Antriebe und standardisierter Verbindungselemente werden gemeinsam mit dem Kunden maßgeschneiderte Handling-Portale entwickelt, die nur noch vor Ort zusammengebaut werden müssen – egal ob Linien-, Flächen- oder Raumportal. Eingesetzt werden die Portale bei Handling, Positionierung und Montage von Kleinteilen, in der Qualitätsprüfung sowie im Palettierbereich und in Laboren.

Basierend auf der 24-VDC-Schrittmotortechnik mit Ist-Positionserkennung von SMC stehen verschiedenste elektrische Antriebstypen zur Auswahl. So eignen sich besonders für Schubanwendungen die elektrischen Zylinder mit Führungsstange der Serie LEYG, die der Anbieter je nach verfügbarem Bauraum mit parallel oder axial angebrachten Motoren liefert. Die Schlittenantriebe der Serien LEFS und LEFB, die per Kugelumlaufspindel oder Riemen angetrieben werden, kommen dagegen beim Aufnehmen und Bewegen von Teilen zum Einsatz.

Gesteuert werden die Antriebe von vorkonfigurierten Motorcontrollern der Serien JXC91/E1/P1/D1/L1 und JXC73/83/92/93. Den Angaben zufolge können die Controller bis zu vier Achsen synchron steuern und sind mit allen gängigen Kommunikationsprotokollen wie EtherNet/IP, Ethercat, Profinet, Devicenet sowie IO-Link kompatibel.

Zusätzlich zu den Antrieben und Motorcontrollern bietet SMC auch alle benötigten Verbindungselemente für die Handling-Portale. So beinhalten die Verbindungskits die benötigten Verbindungsplatten sowie Zubehörteile, wie beispielsweise Halterungen für die Energiekette, und Montageanleitungen für das jeweilige Portal. (dk)

25. April 2019