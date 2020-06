Kabeltrommel: Leitungen im freien Einsatz flexibel bewegen

Anzeige

Um Handarbeitsplätze in Montagehalle und Bedienpanels sicherer mit Energie, Medien und Daten zu versorgen, bietet Igus jetzt eine Kabeltrommel mit Schneckenführung. Frei von Schleifringen lässt sich die Leitung mit wenigen Handgriffen einlegen. Dies senkt Kosten und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Damit Werkzeuge und Bedienpanels in der Produktion und Werkstatt flexibel genutzt werden können, sind entsprechend lange Leitungen und Schläuche für die Übertragung von Energie und Daten nötig. Doch diese liegen oftmals quer über dem Hallenboden. Mitunter sind diese Leitungen nicht geschützt und bilden eine Stolperfalle. Lösen lässt sich dieses Problem zwar mit Kabeltrommeln, die Schleifringe verwenden. Allerdings sind diese Kabelwickler oft nur als Komplettpaket mit einer neuen Leitung erhältlich. Hinzu kommt, dass die schnelle Übertragung großer Datenmengen sowie von Medien mit Schleifringen sehr aufwendig ist.

Um diese Nachteile zu vermeiden, hat Igus jetzt die E-spool flex genannte Kabeltrommel mit Schneckenführung entwickelt. Der neue Kabelwickler kommt ganz ohne Schleifring aus, weshalb sich auch Bus-Leitungen sowie Schläuche für Luft und Flüssigkeiten unterbrechungsfrei führen lassen. Vorteilhaft ist es für den Anwender zudem, dass er seine bestehende Leitung in das System einsetzen kann. Laut Jörg Ottersbach, dem Leiter des Geschäftsbereiches E-Ketten bei Igus, senkt dies die Kosten und erhöht die Sicherheit des Arbeitsplatzes.

Zur schnellen Montage wird die Leitung oder der Schlauch lediglich in die Schneckenführung eingelegt. Mit wenigen Handgriffen lässt sich dann die Führung in das Außen- und Wickelgehäuse der E-spool flex einsetzen. So können sich Leitungen im freien Einsatz flexibel bewegen und sind hinterher schnell und sauber verstaut.

Auszugslängen mit bis zu 15 m möglich

Verfügbar ist die neue Kabeltrommel in zwei Varianten: einmal als Low-Cost-Version mit einem Handdreher zum Auftrommeln der Leitung oder als automatische Lösung mit einer Bremse und einem federgetriebenen Rückholmechanismus. Die E-spool flex ist in drei Größen für Leitungen mit einem Durchmesser von 5 bis 11 mm mit einer Auszugslänge von 5 bis 15 m erhältlich.

Nach Angaben des Herstellers lassen sich die Leitungen jederzeit schnell tauschen. Neben einer nachträglichen Integration der E-spool flex mit einer bestehenden Leitung bietet Igus die Kabeltrommellösung auch bereits fertig konfektioniert mit speziell für den bewegten Einsatz ausgelegten Chainflex-Leitungen an. Auf alle Leitungen gibt es eine Garantie von 36 Monaten. (dk)