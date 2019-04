Maximale Kontrolle während der Produktion

Anzeige

Neigungsmesser sorgen dafür, dass Maschinen und Anlagen kontinuierlich höchste Präzision erzielen. Anbieter Stabila hat für den Einsatz in Produktion und Fertigung sein Sortiment nun um ein neues Segment erweitert. Es umfasst zunächst zwei Elektronik-Neigungsmesser: ein Handgerät für den flexiblen, mobilen Einsatz und eine Messstation, die sich insbesondere bei Langzeitmessungen anbietet und die Dokumentation der Messdaten erlaubt. Beide Geräte wurden in Deutschland entwickelt und werden hier gefertigt.

Die einachsigen Elektronik-Neigungsmesser Tech 500 DP und Tech 1000 DP kommen überall dort zum Einsatz, wo Arbeitsprozesse effizienter gestaltet werden sollen, Langzeitmessungen erforderlich sind, bei Qualitätssicherung und Wartung, im Rahmen von Automatisierungsmaßnahmen sowie beim Ausrichten während der Inbetriebnahme und nach der Umrüstung von (Sonder-)Maschinen und Anlagen. Ein typischer Einsatz für den Tech 500 DP als Handgerät sind Kontroll- und Justierarbeiten, etwa zum Überprüfen der Parallelität von Greifer und Aufnahme (siehe Bild). Als Messstation für dokumentierte Langzeitmessungen lassen sich mit dem Tech 1000 DP zum Beispiel Lageänderungen überprüfen und überwachen. Damit ist der Vorgang für Messungen von 0° bis 360° unkompliziert und bedienerfreundlich, heißt es.

Die Gehäuse der kompakten Geräte sind eloxiert sowie wasser- und staubdicht nach IP65 und damit für eine lange Standzeit konzipiert. Die Digitalanzeige ist dank großer Ziffern und zuschaltbarer Beleuchtung, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ablesbar.

Um Messdaten zu dokumentieren, verfügt der an eine Maschinensteuerung anschließbare Tech 1000 DP über eine RS-485-Schnittstelle mit Modbus-Protokoll. Per Print-Mode kann so ein aktueller Messwert direkt an einen durch USB-Datenkabel verbundenen Computer übertragen werden; per Auto-Mode werden Messwerte ständig übergeben. (dk)

23. April 2019