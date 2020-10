Micro-Epsilon: Sensor liefert präzise Messwerte in der Industrie

Anzeige

In industriellen Produktionsumgebungen sind zumeist hohe Präzision und Stabilität gefordert. In diesem Einsatzfeld bewähren sich die Sensoren von Micro-Epsilon. Die Sensorreihe capaNCDT 61×0/IP ist als kapazitives Wegmesssystem für die Qualitätssicherung in Produktionsprozessen und zur Maschinen- und Anlagenregelung konzipiert. Das nach Schutzart IP 68 klassifizierte Messsystem wird für zahlreiche industrielle Messaufgaben eingesetzt. Dabei liefern die Sensoren eine Auflösung, die bis in den Subnanometer-Bereich reicht. Eine Besonderheit der kapazitiven Sensoren ist der triaxiale Aufbau. (dk)

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sensoren umgibt neben dem Sensorgehäuse ein separat gespeister Schutzring den Kondensator. Dieser erzeugt ebenfalls ein elektrisches Feld. Wie es heißt, sind die Sensoren dadurch wesentlich robuster und genauer, da Störungen des Messfeldes unterdrückt werden und die Linearität erhöht wird. Zudem ist ein bündiger Einbau in leitende Materialien möglich, ohne Messfehler zu erzeugen.

