Bremsenmonitoring: Sicherheit und Zuverlässigkeit werden sichtbar

Die Kernpunkte der Maschineninstandhaltung von morgen sind: Permanente Inspektion, bedarfsbezogene Wartung, automatisierte Fernwartung oder maschinen- und werksübergreifende Fehleranalysen. Auf Basis einer permanenten Inspektion bietet Mayr Antriebstechnik Lösungen für die vorausschauende Wartung elektromagnetischer Sicherheitsbremsen. Denn diese sind prädestinierte Komponenten für die Wartung, Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit und lassen Rückschlüsse auf den Anlagenbetrieb zu. Das Monitoring der Sicherheitsbremsen erfolgt sensorlos mit dem nachrüstbaren Modul Roba-brake-checker.

Durch eine erweiterte Analyse von Strom und Spannung erkennt das Modul die Bewegung der Ankerscheibe und weiß, in welchem Zustand sich die Bremse befindet. Der Roba-brake-checker überwacht neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß auch auf Zugweg- oder Zugkraftreserve – also ob der Magnet noch in der Lage ist, die Bremse zu lüften. Dadurch werden bei der Überwachung deutlich mehr Parameter abgebildet als mit einer herkömmlichen Schaltzustandskontrolle.

In einer erweiterten Ausführung stattet Mayr das Modul mit einer zusätzlichen Platine mit kundenspezifischer Schnittstelle aus. Über diese Schnittstelle kann das Modul Daten zu Schaltzeit, Strom, Spannung, Widerstand, Leistung und relativem Anzugsstrom liefern. Damit sind auch Verläufe auswertbar, Auffälligkeiten im Bearbeitungsprozess lassen sich schnell erkennen und Schlüsse aus komplexen Zusammenhängen ziehen. Sicherheit und Zuverlässigkeit werden sozusagen sichtbar. Wartung wird planbar und durch die permanente Inspektion kosteneffektiv. Der Anlagenbetreiber oder -hersteller kann die War- tung gezielt und abgestimmt auf seinen Arbeitsprozess vornehmen.

