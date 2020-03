Vertikalkommissionierer von Still für zweite Ebene

Anzeige

Um möglichst viele Lagerplätze mit direktem Zugriff erreichen zu können, hat Still den kompakten Vertikalkommissionierer OXV mit anhebbarem Fahrerstand und freitragenden Gabeln entwickelt. Der Bediener kann im OXV mit angehobener Plattform direkt auf die Palette kommissionieren.

Das in drei Tragfähigkeitsklassen erhältliche Gerät bietet einen Arbeitsplatz für die manuelle Kommissionierung in der ersten und zweiten Regalebene bis zu einer Greifhöhe von 2,80 Meter. Der OXV 07 ist für Lasten bis 700 kg oder sogar 1 t ausgelegt, während das mit Zusatzhub ausgestattete Modell OXV 08 bis 800 kg Last transportieren kann. Der Zusatzhub bietet dem Fahrer eine weitere Entlastung für den Rücken, da die Palette auf eine ergonomisch angenehme Höhe angehoben werden kann.

Mit dem kraftvollen und wartungsarmen AC-Fahrmotor mit 2,3 kW erzielt der OXV Fahrgeschwindigkeiten bis 10 km/h, im Mitgängerbetrieb sind 4 km/h möglich. Die automatische Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven sorgt dabei für Sicherheit. Neben der üblichen Blei-Säure-Batterie bietet Still den OXV auch als Li-Io-Variante bis 410 Ah an.

Immer sicher unterwegs ist der OXV mit dem optionalen LED-Tagfahrlicht und dem Still Safety Light bzw. Safety Light 4Plus. Der blaue Lichtkegel des Safety Light am Boden warnt Fußgänger vor dem Fahrzeug. (sd)

Hier finden Sie mehr über: