Befestigung: Werkzeug und Kleinteile stets griffbereit

Heruntergefallene Werkzeuge und Kleinteile können Personenschäden, Anlagenstillstände oder Defekte an Produkten verursachen. Magnetische Befestigungslösungen minimieren dieses Risiko. Mit Haftpunkten lässt sich das Werkzeug etwa an Metalloberflächen heften. Schalen, Magnetteller oder mobile Kleinteilehalter funktionieren nach demselben Prinzip.

Werkzeuge oder Kleinteile wie Befestigungselemente sind bei Monteuren und Servicetechnikern häufig im Gebrauch. Oft werden Schraubenschlüssel und Schrauben, Ringschlüssel oder Zangen nacheinander benötigt und sollten zügig zur Hand sein. Diese während des Arbeitsvorgangs kurz zwischenzulagern, ist jedoch nicht immer einfach. „Wenn Teile außerhalb der Griffweite abzulegen sind, kann dies einen Installations- oder Reparaturvorgang durchaus verzögern“, sagt Axel Bartsch. Der Geschäftsführer der Magna-C GmbH aus Wendlingen/Neckar weist zudem auf das Risiko hin, dass beim Arbeiten in erhöhter Position, etwa auf einer Leiter, ungünstig abgelegte Teile abrutschen oder versehentlich hinuntergestoßen werden. Dabei könnten untenstehende Personen getroffen und schwer verletzt werden.

Vermeiden lassen sich solche Unfälle mit Befestigungslösungen, die Magna-C anbietet. Magnetische Haftpunkte eignen sich dazu, Werkzeuge oder Schrauben an metallischen Oberflächen wie Metallwänden, Maschinengehäusen und Gerüsten zu fixieren. „Der Vorteil gegenüber anderen Hilfsmitteln besteht darin, dass das Werkzeug nicht geklemmt oder an einen Haken gehängt werden muss“, betont Bartsch. Dabei wird das Werkzeug einfach mittels Magnetkraft an den Haftpunkt geheftet, der wiederum an einer günstigen, ebenen Oberfläche aus Metall hält.

Um den Haftpunkt anzubringen, muss weder gebohrt und geschraubt, noch geklebt werden. Dadurch lässt er sich jederzeit wieder abnehmen und einfach versetzen. Für die Langlebigkeit dieser Lösung sorgen robuste Magnete, die mit Gummi ummantelt und durch ein verzinktes U-Profil aus Stahl geschützt sind. Deren große Haltekraft sorgt dafür, dass selbst schwere Werkzeuge wie Rohrzangen nicht abrutschen. Da die Höhe der Magnete 23,5 mm beträgt, besteht sogar Raum für voluminöse Werkzeuggriffe.

Werkzeug sicher fixiert mit magnetischen

Haftpunkten und Schalen

Praktisch sind die Haftpunkte direkt an Maschinen: „An modernen Anlagen benötigen Techniker zur Einstellung und Justierung mittlerweile keinen kompletten Werkzeugkoffer mehr, sondern nur noch einige wenige Werkzeuge“, weiß der Magna-C-Chef. „Mit den magnetischen Haftpunkten kann der Werker nun alle notwendigen Gerätschaften wie Inbus- und Maulschlüssel immer an einer optimalen Stelle an der Maschine griffbereit haben.“ Erhältlich sind drei Varianten für unterschiedlich viele Werkzeuge von einem bis zehn.

Sollen mehr Werkzeuge und Kleinteile sicher fixiert werden, empfehlen sich Magnetteller und -schalen. Wie die Haftpunkte können auch sie etwa von Maschine zu Maschine mitwandern. „Darin sind Kleinteile ebenfalls jederzeit sicher verwahrt und griffbereit – und zwar selbst dann, wenn die Schalen und Teller samt Inhalt kopfüber hängen“, so Bartsch. „Sie bleiben auch dann im Behältnis, wenn dieses von der Oberfläche abgenommen wird.“

Alle Teller und Schalen sind in nicht rostendem, glänzendem Edelstahl ausgeführt und mit einer griffigen, gummierten Haftfläche versehen, um die Unterlage zu schonen. Der Anbieter hat verschiedene Formen und Abmessungen im Portfolio – etwa rund mit einem Durchmesser von 155 mm und 50 mm tief oder rechteckig mit 355 x 165 x 30 mm. Alle diese Lösungen können laut den Wendlingern ein Gewicht von mindestens zwei bis drei Kilogramm tragen.

Magnetische Halter zur ergonomischen Aufbewahrung direkt am Körper

Angeboten werden auch Magnetlösungen, um Werkzeug und Kleinteile direkt am Körper aufbewahren zu können: Die mobilen Kleinteilehalter für Latzhose, Gürtel und Oberarm sowie das Handkissen sorgen für ein zügiges und ergonomisches Arbeiten, da ein Bücken oder „Verrenken“ – etwa um Material wie Nägel, Schrauben oder Muttern aufzunehmen – entfällt. Die Kleinteilehalter „Latzhose“ und „Gürtel“ sind problemlos an Latzhose, Jackentasche oder Gürtel einzuhängen und zu klemmen. Das Kleinteilehandkissen besteht aus einer rostfreien Stahlhaftfläche in einem robusten Kunststoffgehäuse und einem Klettarmband. Mit seiner Hilfe lassen sich Kleinteile wie Schrauben, Muttern, Nägel oder Scheiben griffbereit am Handrücken befestigen. Der Halter „Oberarm“ eignet sich für größere Werkzeuge wie Zangen oder Maulschlüssel und lässt sich dank Klettverschluss an die jeweilige Armstärke anpassen.

Darüber hinaus offeriert Magna-C noch verschiedene weitere magnetische Helfer für unterschiedliche Einsatzgebiete – darunter etwa magnetische Werkzeugschienen und Messerleisten, die sich gut für die Werkstatt oder den Arbeitsplatz in einer Produktionshalle eignen. „Werkzeug und Messer hängen damit gut sichtbar und griffbereit an der Wand“, erklärt Bartsch. „Diese beiden Lösungen schaffen somit zum Beispiel Platz für die Arbeit an der Werkbank.“ (dk)