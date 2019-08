Anzeige

Nehmen die Dreh-Schwenktische ihre definierte Winkelstellungen ein, müssen sie fest eingespannt werden, um ihre Position zu halten. Steigende Anforderungen an die Genauigkeit erfordern dabei immer leistungsfähigere Spannsysteme. Bei Ringspann hat man deshalb eine neue Spannkupplung entwickelt. Sie verfügt über einen Verdrehwinkel von nur 0,007 Grad, einem Haltedrehmoment von bis zu 2.400 Nm und einer sehr hohen Torsionssteifigkeit. Für die Konstruktion der Kupplung verwendet Ringspann Spannscheiben aus dem eigenen Sortiment, die die axiale Kraft von Schraubenteller-Druckfedern in eine radial wirkende Kraft übertragen und dabei einen ringförmigen Verformungskörper verjüngen. Diese mechanische Aktion gewährleistet eine verdrehsichere Rundum-Klemmung des Achszapfens der Positionierachse. Rasch gelöst wird die Klemmung durch Beaufschlagung der Spannkupplung mit 115 bar Hydraulikdruck. Die neue Lösung von Ringspann unterstützt also auch den schnellen Wechsel verschiedener Winkelstellungen. Über die Spannkupplung hinaus zeigt Ringspann weitere Lösungen aus seinem umfangreichen Spannzeuge-Sortiment.

Ringspann auf der EMO: Halle 3, Stand E22.

