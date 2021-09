ERP-Auswahltool für KMUs

Medienbrüche kommen in mittelständischen Unternehmen häufiger vor. Sie kosten Zeit und erhöhen die Fehlerquote. Um diese beiden Faktoren zu reduzieren, unterstützte das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards das Logistikunternehmen Quick-Line bei der Auswahl eines passenden ERP-Systems. Der Clou: das Kölner Unternehmen konnte dabei vom neuen ERP-Auswahl-Tool des Kompetenzzentrums profitieren. Aus einer großen Anzahl von ERP-Anbietern wurden 21 angeschrieben, neun davon kamen in eine engere Auswahl, von denen letztlich drei ihr Produkt bei Quick-Line präsentierten. Um diese Auswahl zu treffen, setzten die Experten vom Kompetenzzentrum den Prototyp eines eigenentwickelten ERP-Auswahl-Tools ein. Darin werden Anforderungskriterien definiert, wie zum Beispiel der Preis, die Lizenzart oder auch der Prozess-Umfang, ob die Lösung über eine Cloud verfügt oder, ob sie in Deutschland gehostet wird. Am Ende werden die Parameter dann je nach Präferenz des Unternehmens gewichtet. (sd)

www.mittelstand-digital.de