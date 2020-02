Führungsrollen von Blickle Räder + Rollen

Anzeige

Blickle Räder + Rollen GmbH und Co. KG bietet ein ein Portfolio an Führungsrollen für Förder- und Sortieranlagen an, die auf bestimmte Anwendungsfelder abgestimmt sind. Die Baureihe FPOB verfügt etwa über einen Laufbelag aus dem dynamisch belastbaren Polyurethan-Elastomer Blickle-Besthane. Sie ist für Anwendungen in widrigen Umgebungen konzipiert und unter anderem hydrolysestabil. Der Polyamid-Radkörper ist im Gegensatz zu Radkörpern korrosionsbeständig.

Neu im Portfolio ist die Serie FSVU mit einem Laufbelag aus Vulkollan. Zu den Vorteilen dieses Materials zählen ein geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit und ein geräuscharmer Lauf. Die Räder und Rollen sind zudem spurlos, für hohe Geschwindigkeiten und Tragfähigkeiten sowie für Schwellen geeignet. (jw/sd)

Kontakt: Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG, Rosenfeld

www.blickle.de

18. Februar 2020

