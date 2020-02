Hubarbeitsbühne von Zarges

Anzeige

Zarges bringt den LiftMaster U für mehr Arbeitssicherheit in der Höhe auf den Markt. Die mobile Hubarbeitsbühne eignet sich für Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten und kann flexibel genutzt werden.

Neue technische Regeln für Arbeitssicherheit haben den Sicherheitsstandard für Arbeiten in der Höhe verschärft. Da der LiftMaster nach DIN EN 280 zertifiziert ist, wird er den aktuellen Anforderungen gerecht. Die maximale Arbeitshöhe beträgt 4,3 Meter, wobei die Höhenverstellung stufenlos verläuft. Betrieben wird die Bühne per Handkurbel, unterstützt durch einen Hebemechanismus. So kommt der Lift ohne Strom und Batterie aus. Alternativ kann der Lift mit einem Akkuschrauber bedient werden. Weil die Transportmaße handliche 74x120x165 cm betragen, können Anwender das Gerät außerdem in Kleintransportern verstauen. Durch das leichte Gewicht ist der LiftMaster auch auf Böden mit geringer Tragfähigkeit einsetzbar, wie etwa in Büros. Der LiftMaster U ist der erste eigene Lift des Anbieters. (sd)

Kontakt: Zarges, Weilheim

www.zarges.de

21. Februar 2020