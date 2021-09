Ins Home Office investieren

Viele Arbeitnehmer sind noch immer im Homeoffice und haben sich darauf eingestellt, länger dort zu bleiben. „Viele Arbeitnehmer haben mittlerweile erkannt, dass sich eine Investition in gute Büromöbel für das Homeoffice lohnt. Die meisten von ihnen arbeiten seit einem Jahr von zu Hause aus und ein Ende ist noch nicht in Sicht“, sagt Paul Eilfeld, Geschäftsführer von Büromöbel Experte. Provisorisch eingerichtete Arbeitsecken sind da nicht mehr ausreichend. Und das spiegelt sich in den Zahlen des Onlineshops von Büromöbel Experte. Schon während des ersten Lockdowns im April 2020 gab es einen rasanten Anstieg an Besucherzahlen und Online-Verkäufen auf der Website, die im Mai ihren vorläufigen Höhepunkt fanden. Obwohl die Zahlen seit dem Sommer weiter gestiegen sind, gab es im November und Dezember 2020 sowie im Februar 2021 erneut einen rasanten Zuwachs – den höchsten seit Anfang 2020. Das zeigt deutlich, dass bei einem Anstieg der Corona-Neuinfektionen mehr Produkte gekauft wurden, weil mehr Arbeitnehmer ins Homeoffice geschickt wurden. (sd)

