Mit Ökostrom und Elektroautos den Klimaschutz voranbringen

Anzeige

Lederer ist Spezialist für hochwertige Verbindungselemente aus Edelstahl, individuelle Sonder- und Zeichnungsteile sowie effizientes C‐Teile‐Management. Energiewende und Klimaschutz stehen für das Familienunternehmen nicht nur auf dem Papier, sondern werden seit vielen Jahren gelebt. „Das Material, aus dem unser Kernsortiment an Verbindungselementen besteht, ist an sich schon nachhaltig. Edelstahl als nichtrostender Werkstoff ist langlebiger und resistenter als viele andere Legierungen; fast immer kommt man ohne zusätzlich galvanisch aufgebrachte Beschichtung aus. Das schont Umwelt und Ressourcen“, erklärt Geschäftsführer Volker Lederer. Die Wertewelt von Lederer sei Ansporn und Verpflichtung zugleich, der Verantwortung auch in anderen Bereichen gerecht zu werden. So ist Lederer Großabnehmer elektrischer Energie und wechselte schon 2020 zu einem Anbieter von reinem Ökostrom; hierdurch wird eine jährliche CO2-Vermeidung von fast 400.000 Kilogramm erzielt. Außerdem wurde letztes Jahr damit begonnen, die Fahrzeuge auf Hybrid- und Elektroantrieb umzustellen. Bisher fahren über ein Drittel der Firmenfahrzeuge elektrisch und teilelektrisch.

Bereits im vergangenen Herbst pflanzte Lederer 500 Bäume. Diese nachhaltigen Baumpflanzungen haben eine geplante Projektlaufzeit von mehr als 99 Jahren. In dieser Zeit wird keine Abholzung oder wirtschaftliche Nutzung des Areals erfolgen; dies garantiert der beauftragte Partner Plant-my-tree. (sd)

www.lederer-online.com