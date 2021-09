Mobile Leuchten für explosive Umgebungen

Die mobilen Leuchten der Ledlenser EX- und iL-Serie wurden speziell für den Einsatz in Betrieben entwickelt, in denen explosionsfähige Gase, Dämpfe oder Staub auftreten können. Elektronische und elektrische Geräte müssen hier einen Schutz entsprechend der EU-Norm ATEX (ATmosphères EXplosible) vorweisen. Ledlenser bietet insgesamt zehn zertifzierte Lampen an, um unterschiedlichste Arbeiten in den jeweiligen Gefährdungszonen in ein brillantes Licht zu setzen. Dafür sorgt das patentierte Fokussiersystem – ein Novum bei explosionsgeschützten Lampen. Die EX- und iL-Serien umfassen jeweils zwei Stirnlampen und drei Taschenlampen. (sd)

www.ledlenser.com/de