Geschäftsausstattung von Kaiser+Kraft

Anzeige

Der B2B-Versandhändler für Geschäftsausstattung bietet mit seiner neuen Eigenmarke EUROKRAFTpro Regalsysteme mit dem Profil der Saar-Lager- und Profiltechnik GmbH (SLP) an. Unternehmen profitieren von bei Kaiser+Kraft erhältlichen Einzelbau- und Ersatzteilen sowie den Erweiterungsmöglichkeiten von bestehenden Regalanlagen.

Laut Herstellerangaben wurden Größenstandard, die Ständer und die Traversen optimiert. Laszlo Juhasz, Geschäftsleitung Produktmanagement & Business Development bei Kaiser+Kraft erklärt, dass gleichzeitig die vollumfängliche Kompatibilität gewährleistet werden würde. Der Stützrahmen kann unkompliziert in ein altes SLP-Regalsystem integriert werden.

Neben den SLP-Regalprofilen bietet Kaiser+Kraft eine große Auswahl an Palettenregalsystemen an, darunter auch Sondereditionen in individueller Farbgestaltung.(kr/sd)

www.kaiserkraft.de