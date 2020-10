Anzeige

Getac, ein Hersteller robuster Computerlösungen, lanciert sein vollrobustes B360 Notebook. Es ist ausgerüstet und entwickelt für 5G, brilliert das B360 durch hohe Rechengeschwindigkeit, ein brillantes Display sowie absolute Zuverlässigkeit. Für die Anwender bedeutet dies hohe Ausfallsicherheit und schnellere, effizientere Prozesse. Um die Anforderungen der Getac Kunden zu erfüllen, bietet Getac das Gerät in zwei Ausführungen an: als B360, ideal für die Bereiche öffentliche Sicherheit, Produktion und für Versorger, sowie als B360 Pro, optimiert für die Spezifik des Verteidigungssektors. Mit seinem Intel-Core-Prozessor der 10. Generation ist das B360 das schnellste vollrobuste Notebook am Markt. Ein integriertes 1400 nits Full HD-Display ist ebenfalls unerreicht. Es ist gemäß IP66 vor Eindringen von Staub, Hochdruck-Wasserstrahlen sowie Verschüttungen geschützt und übersteht Stürze aus bis zu 1,80 m. Die aktuellste MIL-STD 810H-Zertifizierung ermöglicht es Anwendern außerdem, auf die Zuverlässigkeit des B360 zu vertrauen. (sd)

www.getac.com