Exoskelett

Anzeige

Eine Abhilfe gegen Ausfälle aufgrund körperlicher Arbeit in der Logistik können Exoskelette schaffen. Das Medizintechnikunternehmen Ottobock hat deshalb das Skelett Paexo Back zusammen mit Logistikexperten entwickelt. Die Last wird an der Schulter abgenommen und mithilfe der Stützstruktur des Exoskeletts in die Oberschenkel umgeleitet. Der Energiespeicher nimmt beim Beugen Kraft auf und gibt sie beim Heben wieder ab. Ab Mai können Unternehmen das Paexo Back testen. Es stehen drei Testpakete ab 4900 Euro zur Verfügung. Paexo Back ist ab dem 1. August lieferbar. Es kostet 5900 Euro; Leasing ist ab 69 Euro im Monat möglich. (sd)

www.paexo.com

Kontakt: Ottobock Industrials, Duderstadt

industrials@ottobock.com

Telefon: +49 5527 848–1482