Shirts und Shorts für heiße Tage

Für den Profi-Bedarf bietet Dienstleister Mewa kurze Hosen aus unterschiedlichen Kollektionen an, dazu passend eine große Auswahl an Shirts und Polos und alles inklusive Bring-, Hol- und Pflege-Service. Ob bei der Arbeit im Freien oder in der überhitzten Werkstatt, gefragt sind leichte, atmungsaktive und qualitativ hochwertige Materialien.

Die Arbeitsshorts sind laut Mewa luftig, leicht, funktional und robust. Sie sollen sich besonders für das Bauhandwerk, für Autowerkstätten und für alle Berufe des Gewerbes wie Elektriker, Maler oder Schreiner eignen. Inspiriert vom Outdoor-Sport sind die Shorts praxistauglich und sorgen für Bewegungsfreiheit bei hohem Tragekomfort. Zahlreiche Taschen bieten darüber hinaus Platz für Werkzeug und persönliche Utensilien.

Die T-Shirts, Poloshirts, Sweatshirts und Hemden aus der Kollektion „Mewa Basics“ zeichnen sich durch Funktionalität und Bequemlichkeit aus, so das Unternehmen. Eine hautfreundliche Baumwollmischung soll für ein frisches Körpergefühl auch bei höheren Temperaturen sorgen. Auswählen können Kunden aus verschiedenen Passformen, 18 Farben, mit oder ohne Brusttasche. Die neuen Polos „Mewa Basics Air“ bestehen aus thermoregulierendem Gewebe und sollen so für erhöhte Atmungsaktivität und verzögerten Schweißausbruch sorgen. (ys)

