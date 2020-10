Konstruktionszeichnungen in 3D begehen

Anzeige

Das Berliner Start-up WeAre ermöglicht Ingenieuren im Maschinen- und Anlagenbau produktives und sicheres Arbeiten und stellt die Weichen für den virtuellen Arbeitsplatz der Zukunft in vielen Branchen. Über Dinge zu reden ist immer umständlicher, als sie zu zeigen. Dies gilt umso mehr für komplexe Teile, Maschinen und Anlagen und ganz besonders bei internationaler Zusammenarbeit. WeAre hat für diese Problematik insbesondere für die Konstrukteure im Maschinen- und Anlagenbau eine Lösung gesucht und diese in der virtuellen Realität gefunden. Komplexe CAD- und Konstruktionszeichnungen werden per Drag & Drop in kürzester Zeit zu dreidimensionalen Objekten, welche frei im Raum gedreht, demontiert, begangen und sogar gemeinsam bearbeitet werden können. Mittels VR-Brille und Cloud-Anbindung treffen sich alle Beteiligten in einem eigens für sie generierten virtuellen Raum. Das VR-Conferencing-Tool von WeAre ist intuitiv bedienbar und individuell an jeden Kundenwunsch anpassbar.

Die WeAre GmbH wurde 2017 von Maximilian Noelle und Marvin Tekautschitz gegründet. (sd)