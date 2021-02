Berufsbekleidung

Anzeige

Würth Modyf ist nun Mitglied des 2014 gegründeten Netzwerk MaxTex. Gemeinsam mit anderen Textilherstellen, -dienstleistern und -produzenten werden nachhaltige Wege, Strategien, Projekte sowie konkrete Handlungen in der Wertschöpfungskette Textil ausgetauscht und erarbeitet. MaxTex dient hier als Sammelpunkt und Austauschplattform für alle Mitglieder, die an umweltgerechte und faire Innovationen in der gesamten Lieferkette arbeiten und Partner suchen.

Würth Modyf möchte mit einem zukunftsweisenden und kooperativen Mindset zusammen mit dem MaxTex Network Perspektiven und Ideen vorantreiben, entwickeln und kreislauffähige Zukunftsbilder gestalten. Die Hauptwerte des Handels liegen auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene.

MaxTex langfristiges Ziel ist die Realisierung einer Kreislaufwirtschaft. Im ersten Nachhaltigkeitsbericht von Würth Modyf 2019 fasste das Unternehmen dies unter den Begriff „LOOPthinkING“ zusammen. Denn statt nur effizient von der Herstellung bis zum Vertrieb zu denken, will das Unternehmen langfristig den kompletten Lebenszyklus ihrer Workwear erschließen. (sd)

