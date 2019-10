Lithium-Ionen-Batterien aus Deutschland

Anzeige

Die JT Energy Systems übernimmt das ehemalige Solarworld-Werk in Freiberg nahe Dresden. Das Anfang 2019 durch Jungheinrich und die Triathlon Holding gegründete Unternehmen baut seine Kapazitäten damit massiv aus. Durch die frühzeitige Erweiterung von zusätzlichen Fertigungsmöglichkeiten wird so das größte europäische Produktionszentrum für Batterien in der Intralogistik geschaffen. Ziel ist die Sicherstellung von Kapazitäten für die wachsende Nachfrage an Lithium-Ionen-Batterietechnologie und Ladesystemen sowie anderen Industrieapplikationen in der Intralogistik. Mit der aktuellen Produktionserweiterung in Freiberg wird die Technologieführerschaft bei der Elektromobilität und insbesondere bei der Lithium-Ionen-Technologie gefestigt. Der operative Start für das über 42.000 m2 große Werk Freiberg ist bereits für das erste Quartal 2020 geplant. Es werden kurzfristig rund 200 Arbeitsplätze geschaffen. (sd)

2. Oktober 2019