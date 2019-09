Anzeige

Schneller Transport zwischen verschiedenen Ebenen, zuverlässige Zuordnung zum Bestimmungsort, das Ganze per Knopfdruck, möglichst effizient sowie energiesparend: Die Ansprüche an die Intralogistik-Branche wachsen im Zeitalter von Industrie 4.0. Im Fokus steht zunehmend die Forderung nach Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Daher hat sich auch die HaRo-Gruppe mit ihren automatisierten Förderanlagen dieser Themen angenommen. Mit dem energierückgewinnenden Vertikalförderer mit effizienten Pneumatik-Hubtischen und der automatisierten Rollenbahn hat das Produktportfolio des sauerländischen Familienunternehmens viel zu bieten, wenn es um die Umweltgerechtigkeit und Nachhaltigkeit geht. Auf der FackPack stellt das Unternehmen die

Vertikalfördereranlage vor. Sie kann sowohl für Industriekomplexe mit mehrgeschossigen Produktionshallen wie auch in kleineren Produktionsbetrieben benutzt werden, um jeden Quadratmeter optimal auszunutzen. (sd) HaRo ist auf der FachPack in Halle 4A an Stand 529 zu finden.

Mehr Informationen auf

www.haro-gruppe.de.

8. September 2019