Arbeitsschuhe

Anzeige

Besonders in Berufen, in denen Menschen oft stehend arbeiten müssen, werden lange Schichten zur Herausforderung. Der bayerische Hersteller von Funktionsschuhen und -bekleidung Haix hat deshalb gemeinsam mit Experten aus Orthopädie und Schuhtechnik eine Kollektion Sicherheitsschuhe auf den Markt gebracht, die die Ermüdung bremst: Connexis Safety. Für die Serie ist ein neuer Leisten entwickelt worden, der die natürliche Beschaffenheit der Füße unterstützt. Die Schutzkappe ist aus leichtem Nano-Carbon gefertigt. Die Modelle sind darüber hinaus für orthopädische Einlagen zertifiziert und können so an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Natürlich erfüllen die zertifizierten Schuhe die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards und sind metallfrei.

Bisher einzigartig ist die Connexis-Technologie, die auf Erkenntnissen der Faszien-Forschung basiert. Faszien sind ein Bindegewebe, das den gesamten Körper zusammenhält. Durch die Connexis-Modelle verläuft ein spezielles Tape, das beim Anziehen der Schuhe festgezogen wird. Dadurch werden die Faszien im Fuß stimuliert. Dieser Impuls bringt Menschen, die lange auf den Beinen sind, komfortabler durch den Arbeitstag. (sd)

Haix ist auf der A+A in Düsseldorf in Halle 5, Nummer 5C11 zu sehen.

31. Oktober 2019