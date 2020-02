Handhygiene hat bei der Beschaffung für Sanitäranlagen Priorität

Anzeige

Hygiene Bei der Ausstattung von Sanitäranlagen gibt es hinsichtlich Effizienz undviele Faktoren zu beachten. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine übergeordnete Rolle.

Saubere und sichere Arbeitsplätze sorgen für zufriedene Mitarbeiter und eine hohe Motivation. Zum Arbeitsumfeld zählen auch die Waschräume, die je nach Ausstattung eine Wirkung auf Hygiene und damit Effizienz im Unternehmen haben können. Zum einen führt mangelhafte Hygiene zur Verbreitung von Viren und Bakterien, zum anderen lässt eine ineffiziente Ausstattung die Kosten steigen. Auch in puncto Nachhaltigkeit gibt es Faktoren zu beachten – zum Beispiel beim Ressourcenverbrauch sowie bei der Abfallentsorgung. Ziel sollte es sein, Lösungen anzubieten, die die Gesundheit der Mitarbeiter schützen und ins Budget passen.

Papierhandtücher gewinnen im Vergleich

Besonders im Bereich der Händetrocknung gibt es einiges zu beachten: Verschiedenen Studien zufolge verwenden 90 Prozent der Waschraumnutzer lieber Einwegpapierhandtücher zum Abtrocknen als Händetrockner. Und auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihren „Richtlinien zur Handhygiene im Gesundheitswesen” empfiehlt Papierhandtücher. Rollen- oder Falthandtücher reduzieren die Anzahl der Bakterien an den Händen um bis zu 77 Prozent (SGS Canada, Oktober 2018) und sind vielseitig nutzbar, beispielsweise zum Aufwischen von Flüssigkeiten oder zum Abwischen des Gesichts.

„Einwegpapierhandtücher haben noch weitere Vorteile, besonders im Hinblick auf die Effizienz“, erklärt Oliver Klug, Customer Marketing Manager bei Kimberly-Clark Professional (KCP). „Durch die einfache und schnelle Entnahme der Papiertücher können mehrere Personen gleichzeitig die Hände trocknen und es werden Warteschlangen vermieden.“ In den Papierprodukten von Kimberly-Clark Professional sind durchschnittlich 80 Prozent Recyclingfasern enthalten und alle Primärzellstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Die Effizienzgesichtspunkte kommen nicht nur bei den Papierhandtüchern, sondern auch bei anderen Waschraumprodukten zum Tragen, etwa beim Toilettenpapier. Spendersysteme mit kontrollierter Einzelblattentnahme beugen Verschwendung vor. „Die hohe Kapazität unserer Produkte verlängert die Nachfüllintervalle“, sagt Klug. Ähnliches gilt für die KCP-Schaumseife: Die Schaumseife ist so ergiebig, dass sich die Mitarbeiter damit mehr als doppelt so oft die Hände waschen können als mit herkömmlicher Seife.

Automatische Nachbestellung

Eine passgenaue und rechtzeitige Bestellung aller Nachfüllmaterialien kann das Beschaffungsmanagement vor eine schwierige Aufgabe stellen. Kimberly-Clark Professional bietet deshalb ab 2020 eine garantierte Kostenpauschale für Verbrauchsmaterialien in Waschräumen an. Auf Grundlage der Anzahl von Mitarbeitern sowie den Anforderungen der Arbeitssituation ermittelt KCP ein individuelles Produktbündel mit festem Betrag, welches ein zertifizierter Handelspartner in regelmäßigen Abständen liefert. Das schafft fortwährende Kostenkontrolle und -transparenz bei gleichbleibender Qualität. (sd)

