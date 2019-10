Solarenergie-Programm

Anzeige

Toyota Material Handling Europe und Eneo Solutions sind eine Kooperation eingegangen, bei der sie ihre Expertise in den Bereichen Elektrostapler, Lithium-Ionen-Batterien und Solarenergie verbinden wollen. Die Partnerschaft wird in einem strategischen Solarprogramm mit dem Ziel durchgeführt, Solaranlagen an den eigenen Standorten von Toyota Material Handling zu implementieren und Solarstromlösungen zu entwickeln, die in das Produktangebot von Toyota integriert werden können.

Im ersten Schritt werden im Rahmen von Power Purchase Agreements (PPA) Solaranlagen an fünf der europäischen Produktions- und Verwaltungseinrichtungen von Toyota Material Handling installiert. Dies soll bis Ende 2019 erfolgen, wobei der Hauptsitz in Mjölby der erste Standort sein wird, der in Betrieb geht. Die Vision für dieses Solarprogramm ist es, Solarstromlösungen zu entwickeln, die es den Partnern und Kunden von Toyota Material Handling ermöglichen, die Welt in eine CO2-freie Gesellschaft zu führen. „Wir wollen, dass unser Solarprogramm von unseren Produktionsstätten bis hin zu Lieferanten und Kunden, die unsere Produkte einsetzen, reicht. Indem wir mehr erneuerbare Energien in das Netz einspeisen, tragen wir dazu bei, fossile Energien in Europa zu ersetzen. Das ist ein echter Einfluss auf unsere Zukunft – und unser Ziel ist es, unsere Partner und Kunden auf diesem Weg in die kohlenstofffreie Gesellschaft einzuladen“, sagt Matthias Fischer, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe. (sd)

2. Oktober 2019