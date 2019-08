Verpackungstechnik

Anzeige

W.AG hat entschieden, sein Produktsortiment nach Aspekten der Nachhaltigkeit zu systematisieren, um so auch den Werkstoffeinsatz transparent zu machen. Alle Koffer aus sortenreinem und recyclingfähigem Polypropylen (PP) werden nun der Produktlinie PURELINE zugeteilt. W.AG zeigt auf der Fachpack zum ersten Mal eine Auswahl seiner Kunststoffkoffer und -boxen in dieser Linie, angefangen von der Reihe TEKNO bis hin zum neusten Designkoffer TWIST. Sie sind frei von Schadstoffen und lassen sich Recycling-Kreisläufen zuführen. Zudem macht das PP die Koffer zu langlebigen und wiederverwendbaren Transportbehältern. Koffer aus einem umweltschonenden Materialverbund mit großen Anteilen von Glukose, natürlichen Wachsen und Mineralien heißen künftig ORGANICLINE. W.AG kann inzwischen Koffer mit einem alternativen Materialanteil von bis zu 93 Prozent spritzgießen. Sie werden künftig in verschiedenen Farben angeboten und sind mit allen Dekorationsverfahren des Unternehmens kompatibel. (sd)

W.AG stellt auf der FackPack in Halle 7, an Stand 310 aus.

22. August 2019