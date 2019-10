Behälter und Aufbewahrung

Anzeige

Neben der bewährten Produktpalette präsentiert Auer Packaging, Produzent für Transport- und Lagerbehälter aus Kunststoff, auf der FackPack seinen neuen Sondermaß-Behälter. Dieser praktische Stapelbehälter kann ab Losgröße 1 nach Maßanforderung gefertigt werden. Die Herstellung ist schon ab einer Größe von minimal 175 x 175 x 168 mm möglich. Nach oben hin sind, so lange es die Statik zulässt, keine Grenzen gesetzt. Der aluminiumverstärkte Rahmen des Behälters schafft optimale Sicherheit und garantiert gleichzeitig Stabilität. Erhältlich sind die Behälter vorerst in der Standardfarbe Silbergrau. Außerdem zeigt das Unternehmen auf der Messe die Produktlinie der Tool- und Systemboxen für einfaches Aufbewahren. Ab sofort ist das Toolbox Rack in acht vordefinierten Sets mit Werkzeug bestückt erhältlich. Vom Schraubenzieher bis zum Schraubenschlüssel erfüllt das Arbeitsmaterial der Marke Garant (Hersteller Hoffmann) höchste Qualitätsstandards. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Toolbox als passive Wärme- oder Kühlbox zu nutzen, dank der 22 mm starken Vollisolierung aus EPP-Schaum. (sd)

Auer Packaging auf der FackPack: Halle 6, Stand 6-441.

2. Oktober 2019

