13. bis 15. November 2019, Berlin

„#pacesetter“ ist das zentrale Veranstaltungsmotto des 54. BME-Symposiums Einkauf und Logistik, das vom 13. bis 15. November in Berlin stattfinden wird. „Wir verstehen unter dem Slogan Tempomacher, die unabhängig vom eigenen Wettkampferfolg für den Erfolg des gesamten Teams sorgen“, betont BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius Grobosch. Auch die Einkäufer, Logistiker und Supply Chain Manager seien Pacesetter, die beispielsweise bei der Einführung neuer digitaler Technologien und Beschaffungsprozesse Trends setzen, denen andere folgen. Grobosch: „Mit dem richtigen Mindset bieten sie Orientierung und Motivation für das Team, wenn es gilt, im Rennen um Talente, Ressourcen, Innovationen und Know-how die Nase vorn zu behalten.“ Die Teilnehmer des BME-Summit erhalten die Möglichkeit, die Inhalte mit dem größten Impact auf ihr Tagesgeschäft auszuwählen. Zudem sorgen die rund 2000 Besucher des BME-Events im Hotel Intercontinental für ein intensives Networking, an dem sich auch die mehr als 100 Referenten beteiligen werden. Der Fachkongress wird darüber hinaus als Bühne für das Benchmarken und Diskutieren genutzt. Die dreitägige Fachtagung konzentriert sich in diesem Jahr auf sechs Schwerpunkte. Dazu zählen:

Strategie 2025

Mensch und Organisation

Supply Networks

Risiken managen

Business Analytics sowie

Bots, KI und Co.

Auf dem BME-Symposium geben sich auch dieses Jahr wieder hochkarätige Speaker den Staffelstab in die Hand:

Carsten Maschmeyer, Finanzinvestor, Unternehmer, Berater und Autor

Antje von Dewitz, CEO, VAUDE Sport GmbH & Co. KG

Christian Lindner,

FDP-Bundesvorsitzender

Anders Indset, Wirtschaftsphilosoph

Wirtschaftsphilosoph

Florian Schroeder, Kabarettist, Autor, Moderator und Referent

Ralf Anderhofstadt, Head of Center of Competence Additive Manufacturing der EvoBus GmbH – Daimler Buses

Goran Cangl, Head of Nokias Open Ecosystem Network Nokia

Dr. Jutta Heckenkamp, Vice President Global Procurement der Fuchs Petrolub SE

Charlotte de Brabandt, Member of the ISM’s Thought Leadership Council ISM Megawatt Winner 30 under 30 und

Jacob Gorm Larsen, Director of Digital Procurement, Maersk.

In der begleitenden Fachausstellung des Symposiums zeigen zudem rund 100 Unternehmen und Dienstleister passgenaue Lösungen für effizientes Einkaufs- und Logistikmanagement.

31. Oktober 2019