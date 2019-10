Anzeige

Der Arbeitskreis „Nachhaltige Beschaffung“ der BME-Region Berlin-Brandenburg diskutierte einkaufsspezifische Handlungsstrategien im Rahmen eines Business Case in Berlin. Der Vorstand der BME-Region um Organisatorin Yvonne Jamal hatte als Expertin Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin UnternehmensGrün e.V., eingeladen. Die Referentin hielt einen Impulsvortrag, der die Facheinkäufer anschließend zu einer intensiven Diskussion anregte. Im Plenum bestand Einigkeit, dass Einkaufsabteilungen aus Unternehmen und Institutionen aller Größen und Branchen das Thema „Nachhaltigkeit“ noch mehr forcieren müssen, um es auch intern besser „verkaufen“ zu können. Die Experten betonten, dass die größte Herausforderung in diesem Kontext noch immer der Kostendruck in Form von Savings darstelle. Als weitere latente Erschwernisse nannten die Teilnehmer u.a. ein mangelhaftes Bewusstsein für nachhaltiges Handeln in den Unternehmen, der zusätzliche Zeitaufwand zur Beschaffung und Bewertung von Nachhaltigkeitsinformationen über die Lieferanten sowie den hohen Komplexitätsgrad des Themenbereiches „Nachhaltigkeit“. Ein umfassendes Change Management in den Unternehmen, Lebenszyklusbetrachtungen als auch eine gezielte Weiterbildung der Mitarbeiter könnten nach Einschätzung der Experten hingegen das Fundament bilden, um nachhaltigkeitsfreundliche Strukturen im Unternehmen auf- und auszubauen. Fakt ist: Grundsätzlich muss der Einkauf sein Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung zunächst selbst erkennen und bestmöglich ausschöpfen, um in einem zweiten Schritt andere Unternehmensabteilungen als auch Lieferanten davon zu überzeugen, den Wandel gemeinsam aktiv zu gestalten. Abschließend tauschten sich die Experten intensiv über ihre persönlichen Erfahrungen aus. Das Themenspektrum reichte von Siegeln und Zertifikaten über cross-funktionale Warengruppenstrategien bis hin zu Bildschirmbotschaften im Rahmen der Mitarbeiterkommunikation.

2. Oktober 2019