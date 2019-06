Anzeige

Die BME-Region Heilbronn-Hohenlohe hat einen neuen Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt. Neue BME-Regionsvorsitzende ist Cara Gerlach. Sie trat die Nachfolge von Dieter Hofmann an, der das Amt der Regionsvorsitzenden zuvor bekleidete. Zur stellvertretenden Vorsitzenden der BME-Region Heilbronn-Hohenlohe in der kommenden Amtsperiode wurde von den BME-Mitgliedern Mayleen Ruangrungkit bestimmt. Gerlach als auch Ruangrungkit sind ehemalige Mitglieder der BME-Hochschulgruppe Heilbronn. Damit bekleiden zum ersten Mal in der Geschichte des BME zwei Verbandsmitglieder die Führungsfunktionen in einer BME-Region, deren verbandsinternen Wurzeln in einer BME-Hochschulgruppe liegen. Das Finanzressort verantwortet zukünftig Uwe Moser. Den Vorstand komplettieren: Patrick Meiser, der den Bereich Young Professionals betreut, und Andreas Scharte, der die Presse- und Social-Media-Aktivitäten steuert. Gerlach dankte in ihrer Antrittsrede den aus dem Regionen-Vorstand ausgeschiedenen Mitgliedern für deren ausgezeichnete Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Neben Dieter Hofmann sind zukünftig auch Jürgen Kircher, Wolfgang Meyer und Philipp Tränkle nicht mehr im Vorstand der BME-Region Heilbronn-Hohenlohe tätig.

1. Juni 2019