Unsere Welt befindet sich am Rande einer Klimakatastrophe. Doch trotz des Ausnahmezustands ist der Klimawandel noch nicht mit der nötigen Konsequenz angegangen worden. Was wäre, wenn die Zielsetzungstechniken, die den Aufstieg der innovativsten Unternehmen von heute vorangetrieben haben, auf die größte Herausforderung der Menschheit angewandt würden?

Der Autor und Investor John Doerr will mit diesem bereits 2021 in Englisch, jetzt neu auf Deutsch erschienenen Buch einen Plan vorlegen, um die größte Herausforderung der Menschheit zu bewältigen: den Klimawandel. Schon im Jahr 2006 legten der Investor Doerr und seine Partner bei Kleiner Perkins ihren ersten Fonds für saubere Technologien auf. 15 Jahre später wird die globale Erwärmung trotz bahnbrechender Fortschritte immer gravierender. Das Buch will einen globalen Plan zur Senkung der Treibhausgasemissionen bieten, der sich auf ein leistungsstarkes Instrument namens Objectives and Key Results (OKRs) stützt. Mit klarem Blick und wissenschaftlich fundierter Präzision zeigt Doerr die OKRs auf, die wir brauchen, um die Emissionen in allen Wirtschaftssektoren bis 2050 auf den Netto-Nullpunkt zu reduzieren.

Speed & Scale

Ein Aktionsplan für die sofortige Lösung der Klimakrise.

John Doerr

Vahlen Verlag, München, 2022

Hardcover, 400 Seiten, 26,90 €

ISBN 978–3–8006–6965–3