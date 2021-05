Andere erfolgreich von sich überzeugen

Anzeige

Karrieretipps geben viele, doch wenige Ratgeber sind so vollgepackt mit guten Ratschlägen wie dieses Buch. Susanne Westphal, die Autorin von „Überzeugungstäterin“ besitzt langjährige Erfahrung als Karriere-Coach und fasst in diesem praxisnahen Taschenbuch ihre Ratschläge kurzweilig und unterhaltsam zusammen.

Sie geht dabei explizit auf Probleme ein, mit denen Frauen im Berufsalltag konfrontiert sind. Dazu gehören zum Beispiel Tricks, wie sich frau in einer überwiegend männlichen Runde Gehör verschaffen kann oder wie sie bei der Gehaltsverhandlung stark bleibt. Andere Themen, die sie bespricht, betreffen das richtige „Nein-sagen“ zu Aufgaben, die die eigene Karriere nicht weiterbringen, der Umgang mit Selbstzweifeln sowie Ansätze für eine gelungene „Selbst-PR“.

Die Autorin Westphal trägt hier die besten Kniffe für den nächsten Karrieresprung auf wenig Raum zusammen; da kann jeder, egal ob Frau oder Mann, noch etwas dazulernen. (sd)

Überzeugungstäterin. Hart in der Sache, charmant in der Art. So setzen Sie sich durch!

Westphal, Susanne. Campus Verlag, Frankfurt a.M., 2020.

Softcover, 227 Seiten. 18,95 €.

ISBN: 978-3593512433