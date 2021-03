Arbeitsalltagschaos

Anzeige

Martin Wehrle hat als Karrierecoach schon so einiges mitbekommen. In diesem lustig geschriebenen Buch lässt er Arbeitnehmende an dem ganz normalen Wahnsinn in anderen Büros teilhaben. Er erzählt, wie die Jagd auf Low Performer demotiviert und Teams zerbricht, wie der Feierabend immer mehr zum Auslaufmodell wird – zum Nachteil der Mitarbeiter, wie Unternehmen sich selbst kaputtsparen, wie Bewerber schon im Vorstellungsgespräch vergrault werden.

Der Ton ist locker und das muss er auch sein: Denn würde man alles so ernst nehmen, wie es in manchen Unternehmen genommen wird, dann könnte man es kaum ertragen. So aber bietet das Buch einen humorvollen Einblick in den Arbeitsalltag anderer, der dennoch einiges an Erkenntnissen mit sich bringt. Zum Beispiel die, dass man nicht alleine ist im täglichen Irrenhaus des Büros. Wehrle gibt auch Tipps, wie man sich aus den oft verfahrenen Situationen herauswinden kann. Nicht alle Leser werden sich getrauen, den Ratschlägen nach mehr (passivem) Widerstand gegenüber den Chefs zu folgen. Aber das Buch lässt dennoch die eine oder andere Situation weniger ausweglos erscheinen als zuvor. (sd)

Noch so ein Arbeitstag, und ich dreh durch! Was Mitarbeiter in den Wahnsinn treibt.

Wehrle, Martin. Moasik Verlag, München, 2018. Softcover, 368 Seiten. 15,00 €.

ISBN: 978-3442393268