„Anstatt in der Kasse liegen die Gewinne im Lager“ – als Hoffnung. Heben Sie die verborgenen Schätze, die sich in den Regalen verstecken! Mit diesem Versprechen zielt der Autor Rainer Weber insbesondere auf Geschäftsführer kleiner und mittelständischer Unternehmen. In dem vorliegenden Buch vermittelt er ihnen das Grundwissen zum Bestandsmanagement, die Zusammenhänge moderner Materialwirtschaft sowie intelligente Dispositions- und Logistiksysteme. Weber nutzt zur Erläuterung viele Grafiken, Tabellen und Beispielrechnungen, die didaktisch gut die Zusammenhänge erklären. Die Sprache ist einfach und konkret, sodass man dieses Buch auch für das Selbststudium nutzen und empfehlen kann. Leser erfahren in diesem Buch, was sie tun müssen, um ihre Bestände entscheidend zu senken, die Liquidität zu verbessern und um schneller, flexibler und effizienter als die Konkurrenz reagieren zu können. Ein umfangreicher Werkzeugkasten mit praktischen Realisierungshilfen und direkten Anwendungsbeispielen erleichtert die Umsetzung in die Praxis.

Bestandsoptimierung. Beschaffung – Lagerhaltung – Losgrößenmanagement – Lieferservice verbessern – Working Capital reduzieren.

Rainer Weber.

Expert-Verlag, Tübingen,

6., überarbeitete Auflage, 2021

Taschenbuch, 197 Seiten. 39,80 €.

ISBN: 9783816935230