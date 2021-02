Buchrezension: „Nachhaltig leben - die Challenge“ von Christoph Schulz und Carolina Graf

Anzeige

Wie groß ist Ihr CO2-Fußabdruck? Rausfinden lässt sich das zum Beispiel mit Online-Rechnern wie dem auf www.fussabdruck.de. Wer ehrlich antwortet, merkt schnell, dass er über seinen Verhältnissen lebt. Denn unser Verbrauch ist viel höher als das, was die Erde uns dauerhaft zur Verfügung stellen kann.

Die guten Nachrichten: jeder von uns kann etwas dafür tun, diesen Verbrauch zu verringern. So denken auch Christoph Schulz und Carolina Graf, AutorInnen des Buches „Nachhaltig leben – die Challenge“. In ihrem kleinen, nett gestalteten Büchlein stellen sie den Lesern 70 Aufgaben, die zur Reduzierung des eigenen Fußabdrucks beitragen. Einige Beispiele? Das Handy länger als 18 Monate behalten. Eine Woche kein Fleisch essen. In Läden einkaufen, die nicht alles extra in Plastik verpacken. Den Kühlschrank anständig ordnen, sodass die Lebensmittel länger halten und nicht weggeschmissen werden müssen. Und, in Corona-Zeiten ganz aktuell: Auf Flugreisen verzichten und Urlaub auf dem Balkon oder auf einem nahen (Öko-)Bauernhof machen.

In dieser kleinen Sammlung sind gute Ideen dabei. Manche kennt die ökologisch Interessierte vielleicht schon, manche nicht. Insgesamt ein nettes, kleines „Kaffeetischbuch“, das einige schöne Anregungen liefert. Geeignet für alle Naturliebhaber und die, die es werden wollen.

Zu den Autoren: Christoph Schulz, geboren 1988, ist gelernter Bankkaufmann, sowie studierter Multimedia-Marketer und engagiert sich seit 2017 mit seinem Umweltschutzprojekt CareElite als Aktivist gegen den Plastikmüll in der Natur und andere Umweltprobleme. Seitdem lebt er aus Überzeugung ein nachhaltiges Leben und weiß, welche Hürden beim Einstieg in den umweltbewussten Lebensstil zu erwarten sind. Carolina Graf hat unter anderem Psychologie und Literaturwissenschaft in Erlangen studiert und ist heute als freiberufliche Autorin tätig. (sd)

Eine Rezension von Sanja Döttling, Redakteurin Beschaffung aktuell.

Nachhaltig leben – die Challenge. 70 Dinge, die du konkret tun kannst, um die Welt zu retten.

Christoph Schulz & Carolina Graf. mvg Verlag, 2020.

Softcover, 192 Seiten, € 14,99. ISBN: 978-3747401811