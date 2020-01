Linguistik

Anzeige

Zu Trump und der Art, wie er kommuniziert, gibt es viel zu sagen. Das weiß auch die Bérengére Viennot, die als Übersetzerin die Äußerungen des verbal inkontinenten Präsidenten ins Französische übertragen darf. In diesem kleinen Büchlein erklärt sie, dass es beim Übersetzen darauf ankommt, die Botschaft einer Aussage aus dem Kontext der einen Sprache so in die Zielsprache zu übertragen, dass sie die Leser emotional und intellektuell verstehen. Bei Trumps vulgären, sinnentleerten und oft wiederholenden Aussagen ist das eine besondere Herausforderung. Das Buch beschäftigt sich dabei mit Themen wie Trumps Twitter-Präsenz, der ständigen Aggression seiner Äußerungen, geht aber auch darüber hinaus und beschreibt unter anderem seine Beziehung zur Religion, zur First Lady und der Wahrheit.

In kurzen, fein geschriebenen Kapiteln erzählt die Übersetzerin frei von der Leber weg, was sie über Trump denkt. Sie schreibt weniger ein Buch als Essays, die in der Tradition von anderen populärphilosophischen Werken stehen. Sie gibt dabei selbst zu, dass sie ein wenig Küchenpsychologie betreibt, etwa wenn sie mutmaßt, dass Trump Legastheniker ist oder wenn sie Trumps Sprache mit der der Nazis vergleicht. Das sind natürlich subjektive Aussagen, die nicht unbedingt für bare Münze genommen werden sollten, sie machen das Buch aber unterhaltsam und regen zum Nachdenken an. Ein ausdrückliches Lob auch an die Übersetzerin, Nicola Denis, die beim Übertragen ins Deutsche geschickt die Stolperfallen umschiffte, die sich daraus ergeben, ein Buch über das Übersetzen zu übersetzen.

Eine Rezension von Sanja Döttling.

Die Sprache des Donald Trump.

Bérengére Viennot. Aufbau Verlag, 2019.

Hardcover, 154 Seiten, 18,00 €. ISBN: 978-3351034832

21. Januar 2020