Busy is the new stupid – Wie du endlich mehr Zeit für das Wesentliche gewinnst.

Tim Reichel, Finanzbuchverlag, München, 2020.

Softcover, 208 Seiten, 14,99 €. ISBN: 978-3959723060

Das Wichtigste zuerst: Bewerten Sie dieses Buch bitte nicht nach seinem Titelbild. Der explodierende Smiley wird dem Inhalt nicht gerecht. Was Sie hier vor sich liegen haben, ist nämlich ein äußerst informationsreiches und kurzweilig geschriebenes Buch, das bis oben hin vollgepumpt ist mit praxisnahen Tipps für besseres Zeitmanagement.

Der Autor, Tim Reichel, ist promovierter Wirtschaftsingenieur und arbeitet als Fachstudienberater. Er berät die, deren Zeitmanagement wohl die meiste Beratung nötig hat: Studenten. Und seine Berufserfahrung spürt man auf jeder Seite.

„Busy is the new stupid“ hat folgende Grundthese: Beschäftigt tun bringt keinen weiter. Viel wichtiger ist es, sich selbst so zu strukturieren, dass man Zeit für die eigentliche Arbeit gewinnt und sich auf diese konzentriert, ohne sich von E-Mails oder Kollegen ablenken zu lassen. Reichels Herangehensweise ist dabei sozusagen der Roundhouse-Kick des Zeitmanagements. Anstatt sich auf ein Teilgebiet zu konzentrieren, geht er in sehr kurzen Kapiteln auf verschiedene Themengebiete ein, angefangen von der Planung der eigenen Zukunftsvision über die richtige Priorisierung der To-Do-Liste und das fokussierte Arbeiten an einer Aufgabe bis hin zur Schaffung von Freiräumen im stressigen Berufsalltag.

Verschiedene Ansatzpunkte, wie zum Beispiel die Pomodoro-Technik, bei der 25 Minuten konzentriert gearbeitet und dann eine Pause eingelegt wird, werden auf jeweils einer Doppelseite knackig erklärt. Dabei trifft man alte Bekannte wieder, aber lernt auch viel neues. Und ich bin mir sicher: Jeder findet dabei eine Methode, die ihn beim eigenen Zeitmanagement weiterbringt. (sd)