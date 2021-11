C-Teile erklärt

C-Teile-Management wird in Einkaufsabteilungen oft stiefmütterlich behandelt. Auf den ersten Blick erscheint es wesentlich attraktiver, sich mit den großen Umsätzen weniger A-Artikel zu beschäftigen. Gerade aber aufgrund des hohen Aufwands für Logistik und Beschaffung lohnen ein zweiter Blick und die Analyse des C-Teile-Segments in besonderer Weise. Die sinnvolle Minimierung von Artikelspektrum und -bestand, begleitet von einer Clusterung der Artikel, minimiert Wege und verbessert die Organisation der Logistik und Beschaffung. Verbunden mit einem automatisierten, elektronischen Einkauf resultieren häufig erhebliche Einsparpotenziale und deutlich mehr Sicherheit in der Logistik. Für die Analyse und Bewertung eines ganzheitlichen C-Teile-Managementkonzepts liefert das vorliegende Buch einen wertvollen Beitrag, stammt es doch von dem Geschäftsführer eines der größten und innovativsten C-Teile-Dienstleisters der Welt, mit einem Artikelportfolio von über eine Million Artikeln.

(von: www.swiridoff.de)

C-Teile-Management. Gestern. Heute. Morgen.

Christian Schorndorfer; Hrsg. Würth Industrie Service, Swiridoff Verlag, Künzelsau,

Hardcover, 553 Seiten. 39,00 €.

ISBN: 978-3899293784