Das gute Leben – Wie Sie trotz Ihres öden Jobs glücklich sein können.

Robert Wringham, Heyne Verlag, München, 2019.

Softcover, 384 Seiten, 16,00 €. 978-3453271951

Robert Wringham wurde bekannt mit seinem Bestseller „Ich bin raus“, indem er seinen Ausstieg aus dem Angestelltendasein und seine Ablehnung gegenüber der Konsumwelt beschreibt. Nun legt er ein weiteres Buch vor, „Das gute Leben“, das man als gedankliche Fortsetzung dazu sehen könnte. In ihm erzählt er von seiner Rückkehr aus Kanada nach Glasgow, und wie er, um dem Einwanderungsgesetz zu entsprechen, drei Jahre lang zurück an den Büroschreibtisch muss, dem er so eloquent abgeschworen hatte – und dann auch noch in seinem alten, verhassten Job als Informationstechniker!

Das Buch ist also eine Mischung aus seiner autobiografischen Erzählung, was ihm in seinem lieblosen Büro widerfährt, und einigen Tipps, wie man das Leben, trotz eines verhassten Jobs, etwas netter gestalten kann. So schlägt er zum Beispiel vor, wenn möglich die Arbeitsstunden zu reduzieren, die Mittagpause in der Natur oder zumindest nicht mit den anderen Kollegen zu verbringen, Homeoffice zu beantragen und anderes.

Wringham ist sicher einer Wahrheit auf der Spur, wenn er, meist legale, Wege skizziert, die einen ungeliebten Job erträglicher machen. Er ist auch am Zahn der Zeit, denn vor allem die jüngere Generation hat ihre (übertriebene) Loyalität dem Arbeitseber gegenüber inzwischen abgelegt. Dennoch sollte sein Buch nicht unbedingt als Ratgeber, sondern eher als eine, durchaus nachdenklich stimmende, Komödie gelesen werden.

Robert Wringham wurde 1982 in Dudley, England geboren und lebt heute in Glasgow. Er ist bekannt für schrägen Humor, literarische Sachbücher, Stand-up-Comedy und Performance Art. (sd)