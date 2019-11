Der Bäcker und sein Brot: Wie beseeltes Arbeiten und nachhaltiges Wirtschaften gelingen.

Anzeige

Volker Schmidt-Sköries. Droemer Verlag, München, 2019.

Hardcover, 256 Seiten. € 19,99. ISBN: 978-3426277911

„Der Bäcker und sein Brot“ ist, was andere Wirtschaftsbücher nicht sind. In ihm beschreibt Volker Schmidt-Sköries seinen eigenen Werdegang vom Kommunenmitglied hin zum Geschäftsführer einer Bio-Bäckerei-Kette, aber auch seine Wirtschaftsethik. Im Mittelpunkt seiner Diskussion steht das auf dem Ruth-Cohn-Modell basierende Dreieck mit den Ecken Produkt/Dienstleistung, Zahlen/Wirtschaftlichkeit und Arbeit/Mensch. Nur, wenn alle drei Seiten mit gleicher Aufmerksamkeit und Liebe gestärkt werden, kann ein Unternehmen, laut Schmidt-Sköries, nachhaltig und moralisch erfolgreich sein. Es reicht nicht, sich auf die nachhaltige Beschaffung für das Produkt zu konzentrieren – auch in der Beziehung zu den Mitarbeitern muss eine „Beseelung“ stattfinden.

Schmidt-Sköries Buch ist kein streng strukturiertes, logisch aufgebautes Wirtschaftswerk, sondern die Erzählung von einem, der das Wirtschaften persönlich nimmt. Ein schönes Lesestück und auch Lebensbeispiel für die, die Dinge anders (besser) machen wollen. 1977 trat Schmidt-Sköries in die Bäckerei Kaiser ein, übernahm sie 1980 baute sie zur Bio-Kette aus. Heute beliefert er die eigenen 17 Filialen und 100 Verkaufsstellen. Schmidt-Sköries ist auch Unternehmensberater. (sd)

25. November 2019