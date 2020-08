Die blitzenden Waffen. Über die Macht der Form.

Anzeige

Robert Pfaller, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2020.

Hardcover, 288 Seiten. 22,00 €. ISBN: 978-3100590350

Philosophische Werke, die zum Nachdenken anregen und gleichzeitig anregend geschrieben sind, sind nicht ganz einfach zu finden. Robert Pfaller hat mit „Die blitzenden Waffen“ so ein Buch vorgelegt. In ihm beschäftigt Pfaller sich nachdenklich und nicht ohne Humor mit der Funktion und Wirkungsweise der Form in ihren verschiedenen Ausprägungen, um am Ende die Frage zu stellen, woher sie ihre Macht bekommt. Seine Themen sind dabei so spannend wie vielfältig. So redet er ebenso eloquent über die Kunst und Urbanisierung wie Komödien und Mode.

Um nur einen Gedankengang des Autors hervorzuheben: Er schreibt: „Ein erstes Paradoxon der Mode besteht darin, dass sie regelmäßig niemandes eigenem Geschmack entspricht, sondern immer dem irgendwelcher anonym bleibender Anderer.“ Er stellt fest, dass Mode also trianguliert sein muss; verbindet dieses Argument mit denen der Psychoanalyse, erklärt, wie in der Subjektwerdung des Individuums der eigene Geschmack zuerst der eines Anderen war. Und: dem Geschmack des Anderen nicht zu folgen, Mode abzulehnen, ist noch „verrückter“ als dies zu tun. Das Buch ist ein philosophisches Gedankenspiel für diejenigen, die sich in der Sommerpause einfach mal mehr Inhalt zwischen den Buchdeckeln wünschen.

Robert Pfaller, geboren 1962, studierte Philosophie in Wien und Berlin und ist Professor für Philosophie an der Kunstuniversität Linz. Von 2009 bis 2014 war er Professor für Philosophie an der Universität für angewandte Kunst Wien. Zuletzt erschien von ihm „Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur“ (2017). 2020 wurde ihm der Paul-Watzlawick-Ehrenring verliehen. (sd)