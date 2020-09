Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und Politik.

Anzeige

Bernhard Pörksen und Friedemann Schulz von Thun, Hanser Verlag, München, 2020.

Hardcover, 224 Seiten. 20,00 €. ISBN: 978-3446265905.

Professor Bernhard Pörksen ist ein bekannter Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, Friedemann Schulz von Thun Kommunikationswissenschaftler und Psychologe. Seine Theorien, wie das Kommunikationsquadrat, sind weit über die wissenschaftliche Fachwelt hinaus bekannt. Zusammen haben die beiden nun ihr zweites Buch als Autorenpaar herausgebracht, in dem sie sich mit dem Stand der Kommunikation in der heutigen Welt beschäftigen.

Nach einer wissenschaftlich anspruchsvollen Einleitung über den Status quo der Kommunikation in der Gesellschaft von Pörksen ist das restliche Buch als Dialog der Autoren gestaltet und zeigt, wie erhellend und gewinnbringend eine solche Form sein kann (das wusste ja auch schon Sokrates). Dabei diskutieren sie über die zunehmende Polarisierung der öffentlichen Debatte an Beispielen wie der Grenzöffnung Deutschlands in der Flüchtlingskrise, stellen die Frage, ob man mit jedem reden kann und soll, erörtern, wie die größere Sichtbarkeit der Kommunikation im Digitalen Skandale fördert und versuchen zu klären, wie Meinungen in unserer heutigen Zeit entstehen. Die beiden Gesprächspartner ergänzen sich geradezu perfekt: Wo Pörksen manchmal zu akademischen Formulierungen neigt, bringt Schulz von Thun die Debatte mit ansprechenden Beispielen wieder auf ein allgemeinverständliches Niveau; wo Schulz von Thun alltäglich wird, bietet Pörksen wissenschaftlich fundierte Interpretationen und Thesen an. Es ist schön zu sehen, wie Miteinander-Reden eben doch funktionieren kann, ganz unter dem Motto Schulz von Thuns: „Im Dialog beginnt die Wahrheit zu zweit“. (sd)