Die Kunst, schwierige Gespräche zu meistern. Effektiv argumentieren, hitzige Diskussionen entschärfen und Gesprächspartner überzeugen.

Peter Boghossian und James Lindsay, Riva Verlag, München, 2020.

Softcover, 228 Seiten. 16,99 €. ISBN: 978-3742313485

Wie spricht man mit Idioten oder, noch schlimmer, Ideologen? Diese Frage thematisiert dieses Buch und gibt darauf nicht nur eine einzige, sondern viele Antworten. Während die meisten Bücher zur Gesprächsführung sich auf einen bestimmten Aspekt konzentrieren, gibt dieses Buch einen extensiven Einblick in eine ganze Reihe von Ansätzen. Aufgebaut ist das Buch von einfachen Techniken für Anfänger über fortgeschrittene Techniken bis hin zu Techniken für Experten. Das gibt der Fülle an Ansätzen eine gewisse Linie und schlägt einen logischen Aufbau vor. In jedem der sechs Technik-Kapitel werden eine Handvoll Grundsätze diskutiert, zum Beispiel: „Finden Sie heraus, warum der andere auf seiner Meinung beharrt“, „Verbannen Sie das Wort ‚aber‘ aus Ihrem aktiven Wortschatz“ und „Überwinden Sie emotionale Hindernisse, indem Sie auf sie eingehen“. Dies gibt den Kapiteln weitere Struktur. Obwohl das Buch nach Können aufgebaut ist, bietet es dennoch die Möglichkeit, sich auf gewisse Aspekte zu konzentrieren, die sich für die eigenen Verhandlungen am meisten Anbieten. Durch die Vielfältigkeit der Ansätze ist hier sicherlich für jeden etwas Neues dabei.

Man merkt, dass die beiden Autoren, der Philosophie-Dozent Boghossian und der Mathematiker und Religionskritiker Lindsay das akademische Schreiben gelernt haben, auch wenn sie beide nicht wirklich „vom Fach“ kommen. Informationen sind kleinteilig recherchiert, im Literaturverzeichnis belegt und präsentiert. Das ist definitiv nicht bei allen Büchern in diesem Bereich der Fall. (sd)