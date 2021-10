Das Supply Chain Management trifft heutzutage immer öfter auf disruptive Kräfte wie AI, agile Arbeitweisen und autonome Lager. In diesem Werk teilen Experten ihr Wissen rund um das Thema „digitale Supply Chains“, wie sie in der Praxis angewendet werden und wie die Transformation gelingen kann. Dieses Buch zeigt Best-Practice-Beispiele für Supply Chains auf und wie CSOs neue Technologien und Fortschritte anwenden können. Des Weiteren wagt das Buch einen Blick in die Zukunft und zeigt auf, wie Prozesse und Führung on der Zukunft aussehen muss, um die digitale Transformation umzusetzen und Unternehmen agil zu gestalten.

Thomas Mrozek und Daniel Seitz arbeiten als Partner bei h&z und beschäftigen sich dort mit dem Thema Supply Chain Management. Kai-Uwe Gundermann, ist Senior Expert bei h&z und hat sowohl praktische Erfahrung als auch Expertenwissen im Bereich. Matthias Dicke ist Consultant und beschäftigt sich bei h&z ebenfalls mit dem Thema Supply Chain.

Digital Supply Chains. A Practitioner’s Guide to Successful Digitalization

Mrozek, Thomas; Seitz, Daniel; Gundermann, Kai-Uwe; Dicke, Matthias. Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2020.

Hardcover, 240 Seiten. 49,95 €.

ISBN: 978-3593512051.