Die Autoren Marty Cagan und Chris Jones haben viel Erfahrungen mit Unternehmen im Silicon Valley gesammelt. Insbesondere Cagan ist bekannt als Autor seines 2017 erschienenen Buchs „Inspired: Wie Sie Tech-Produkte entwickeln, die Ihre Kunden lieben werden“, das sich mit der Frage beschäftigte, wie die Produktteams der besten Technologie-Unternehmen schwierige Probleme lösen. Das vorliegende Buch „Empowered“ ist die Fortsetzung, die man versteht, ohne das erste Buch gelesen zu haben. Sie richtet sich an Produkt- und Unternehmensleiter und zeigt auf, welche Unterstützung die Organisation und Teams bei der Anwendung von Taktiken benötigen, um Werte für das Unternehmen zu schaffen. Seine These: Top-Tech-Unternehmen wie Amazon, Apple, Google, Netflix und Tesla sind deshalb so erfolgreich, weil sie ihren Mitarbeitern eine Umgebung schaffen, die den Menschen ermöglicht, gut „zusammenzuarbeiten, um schwierige Probleme zu lösen und außergewöhnliche Produkte zu schaffen“. Auch sprachlich gesehen merkt man dem Buch seinen amerikanischen Ursprung an. Es lässt sich trotz seiner 348 Seiten gut und schnell lesen. (sas)

Empowered

Wie Unternehmen jeden Mitarbeiter zu außergewöhnlichen Ergebnissen motivieren.

Marty Cagan, Chris Jones

Wiley-CH GmbH, Weinheim 2022.

Hardcover, 348 Seiten, 32,99 €

ISBN: 978–3527510870