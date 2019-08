Factfulness: Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist.

Anzeige

Hans, Anna und Ola Rosling. Ullstein, Berlin, 2019. Hardcover, 400 Seiten. € 16,00. ISBN: 978-3548060415

Auch dieses Werk steuert gegen die Schwemme an „Fake News“ und gegen ungeprüftes Halbwissen an – ein Thema, die sich Autor Hans Rosling zur Lebensaufgabe machte. Während Kakutani in ihrem Buch mit chirurgischer Genauigkeit erklärt, wie die Wahrheit zerfällt, will Rosling mit Statistiken eine neue Sicht auf die Wahrheit schaffen. Die Grundprämisse des Buches ist, dass viele Menschen glauben, die Welt sei schlechter und geteilter, als sie wirklich ist. Nicht nur, weil sie zu einer dramatisierenden Weltsicht neigen, sondern auch, weil unser Wissen zu vielen globalen Themen veraltet ist. Ein Beispiel: Hat sich die Anzahl der in extremer Armut (unter 1 Dollar am Tag) lebender Menschen in den letzten 20 Jahren verdoppelt, ist sie gleich geblieben oder hat sie sich halbiert? Rosling will dem Halbwissen entgegenwirken, erklärt statistische Trugschlüsse eingehend und beschwört so eine „Mindfulness“, auch als gesunder Menschenverstand bekannt, der sich auf Zahlen und Fakten stützt. Ein überraschend positives, mit Leidenschaft geschriebenes Sachbuch, das nicht nur dabei hilft, Fakten besser zu verstehen, sondern auch den Glauben an die Menschheit stärkt. Übrigens: die Anzahl der Menschen in extremer Armut hat sich halbiert. Hätten Sie es gewusst? (sd)

31. August 2019